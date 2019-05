Presidente do Congresso, David Alcolumbre participa de evento em sua primeira visita ao RS

O presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, David Alcolumbre fará sua primeira visita ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (30). Ele desembarcará em Porto Alegre para participar do projeto “Novos Horizontes” idealizado pela Federação Israelita do RS (FIRS) e pelo LIDE RS – Grupo de Líderes Empresariais.

Também será a primeira edição da iniciativa. Na pauta, um tema que está diretamente relacionado com a rotina do senador: “O Parlamento e os Desafios da Política Nacional”.

O encontro acontecerá entre 11h30 e 14h, no Porto Alegre Country Club (Rua Líbero Badaró, 524, bairro Passo d’Areia, Porto Alegre). Informações podem ser obtidas pelos telefones (51) 98131.0361 e (51) 3346.4642.

SERVIÇO:

O quê? Projeto “Novos Horizontes”, com o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre

Quando? Sexta-feira, 31 de maio, das 11h30 às 14h

Onde? Porto Alegre Country Club (Rua Líbero Badaró, 524)

