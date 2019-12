Grêmio Presidente do Coritiba indica interesse em dois jogadores do Grêmio

24 de dezembro de 2019

Thaciano e Lima são nomes que interessam ao Coxa

O Coritiba tem interesse em dois jogadores do grupo do Grêmio. O clube tenta viabilizar o negócio envolvendo a renovação do lateral-esquerdo Kazu, que está nos planos do tricolor para 2020.

Durante uma entrevista à Rádio Coxa, mídia do clube, o presidente do Coritiba, Samir Namur, confirmou o interesse, mas preferiu deixar os nomes em sigilo para não atrapalhar os negócios. O que se sabe sobre o perfil da dupla é de que um jogador atou emprestado na Série A e outro foi destaque no time de Renato Portaluppi.

“O Coriba tem interesse em dois atletas do Grêmio. Não vou citar os nomes para que não atrapalhe. O clube conversa com o Grêmio. Um jogador que foi destaque no Grêmio. E outro que já chegou a ser emprestado para um clube da Série A”, declarou o mandatário.

Um dos atletas que despertam interesse é Thaciano. Mas a direção do tricolor deixou claro que não pretende negociar o atleta. O segundo nome é Lima, que atuou por empréstimo no Ceará em 2019. A intenção do Coritiba é ter esses dois atletas através de uma negociação com Kazu, lateral que atou nas categorias de base do Grêmio e que pode ser integrado ao grupo principal na proxima temporada. A direção do Grêmio já demonstrou que quer a renovação do empréstimo com o jovem.

Ainda durante a entrevista, Samir citou a situação de Raphael Veiga. O jogador do Palmeiras esteve em uma negociação com o clube gaúcho, mas por conta da chegada de Vanderlei Luxemburgo, que assumiu o comando técnico, o tricolor não conseguiu concluir o negócio.

“O Coritiba ainda tem 20% dos direitos. Havia uma negociação do Palmeiras com o Grêmio. E nessa negociação, o Coritiba poderia receber os dois jogadores que deseja. Mas o Vanderlei chegou e pediu a permanência do Veiga”, explicou o presidente do Coxa.



