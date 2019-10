O presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, barrou nesta segunda (21) a votação do acordo do Brexit feito pelo premiê britânico, Boris Johnson, com a União Europeia. “Eu tomei uma decisão baseada em princípio e há muitas oportunidades par ao governo conseguir o que quer, com a aprovação do Parlamento, até o fim de outubro”, afirmou Bercow.