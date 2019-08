Presidente do Uruguai descobre nódulo pulmonar

Durante entrevista coletiva, realizada nesta terça-feira (20), o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, anunciou que está com um nódulo no pulmão direito. Identificado durante um exame de rotina, a autoridade informa que há chances “muito firmes” de que o tumor seja maligno.

“Tanto os procedimentos e diagnósticos como os possíveis tratamentos, vou realizar no meu país, porque temos um corpo médico de excelência e tecnologia avançada, instituições de acordo com o que é necessário”, disse o presidente, que também é médico oncologista. “Sinto-me perfeitamente bem e não tive quaisquer sintomas visíveis”, salientou.

Até o momento a suspeita é de que o presidente esteja com câncer. “O nódulo tem todas as características tomográficas de ser um câncer maligno, mas temos que estudá-lo”, disse Mario Zelarayán, o médico responsável.

Durante a década de 1960, Vázquez perdeu a mãe, o pai e a irmã, todos vítimas de câncer. Nos anos 1970, ingressou no Serviço de Radioterapia da Faculdade de Medicina e, desde então, dedicou sua vida à oncologia.

Apesar de já ter sido fumante, o uruguaio não fumava há mais de 50 anos. No primeiro mandato como presidente, em 2008, aprovou a lei que proíbe o fumo em locais fechados e impõe restrições severas à publicidade de cigarros.

Deixe seu comentário: