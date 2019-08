Presidente dos EUA afirma que irá manter soldados no Afeganistão

A relação entre os Estados Unidos e o Afeganistão continua tensa e tem tido novos desdobramentos nos últimos meses. O presidente norte-americano, Donald Trump, acenou com a possibilidade de retirar as suas tropas do país asiático, porém, se mostrou mais cauteloso em entrevista recente.

À Fox News Rádio, Trump disse que, dos 14 mil militares que ainda estão no Afeganistão, ao menos 8.600 permanecerão na terra dos Talibãs, ainda que seja feito um acordo entre ambos.

O chefe do Executivo dos EUA negocia o fim da guerra com o Talibã, mas tanto os congressistas, como os militares de Trump se mostram receosos com a segurança, caso deixem totalmente o Afeganistão.

O conflito entre os países já dura 18 anos.