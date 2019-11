Preso o oitavo criminoso que participou do sequestro de empresário em Gramado

O oitavo criminoso que participou do sequestro de um empresário em Gramado, na Serra Gaúcha, foi preso pela Polícia Civil na tarde de quarta-feira (06) em uma casa em em Taquara, no Vale do Paranhana.

No local, foram apreendidos uma carabina calibre 12 de origem russa modelo AK, com a numeração raspada, carregadores e munições do mesmo calibre. Segundo as investigações, o indivíduo preso guardava o armamento, que é raro, para a quadrilha responsável pelo sequestro e por diversos confrontos com policiais nos últimos dias.

O homem usava um documento falso e tinha contra si três mandados de prisão por homicídios tentados e consumados, além de possuir antecedentes por furtos e roubos.

Conforme a Polícia Civil, a operação foi executada no âmbito da investigação que apura o sequestro de um empresário em Gramado na última sexta-feira (1º), que resultou em um longo cerco policial em que dois policiais civis foram atropelados, além de diversos confrontos com intensa troca de tiros e tentativas de homicídio contra os agentes. Um dos criminosos morreu durante os confrontos e outros sete foram capturados.