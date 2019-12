Preso suspeito de matar ex-mulher no Litoral Norte gaúcho

O crime ocorreu na praia de Figueirinha, em Arroio do Sal

Foi preso em Torres, no Litoral Norte gaúcho, o homem suspeito de matar a ex-companheira Ingrid Priscila Almeida Marques, 24 anos, com um tiro na cabeça na praia de Figueirinha, em Arroio do Sal, na madrugada de sábado (30).

O homem, de 25 anos, se apresentou na delegacia de Torres e foi encaminhado para a Penitenciária Modulada Estadual de Osório. O suspeito não deu detalhes sobre o crime. Ele já tinha antecedentes criminais.

A jovem foi morta ao buscar alguns pertences na residência onde o casal morava, na rua Guilherme Fernandes de Oliveira. A vítima é de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.