Prevenção de quedas na terceira idade é tema de evento no Shopping TOTAL

Em alusão ao “Dia Mundial de Prevenção de Quedas”, comemorado em junho, o Shopping TOTAL promove a palestra “Prevenção de Quedas na Terceira Idade”, na próxima -feira, dia 28, a partir das 18h30min, em espaço reservado na Praça de Alimentação do empreendimento.

Durante o evento, o fisioterapeuta, Tiago Pereira, e a terapeuta ocupacional, Ana Couti, vão falar sobre este importante tema, abordando os tópicos: principais causas – extremos de idade; quedas recorrentes; dificuldade de marcha e morbidades variadas, como déficit sensitivo, artrite, baixo índice de massa corpórea, insônia, distúrbios neurológicos, confusão, agitação, desorientação, urgência urinária e intestinal.

Medicamentos que aumentam o risco de quedas, fatores externos como: escadas, tipos de mobiliário, desníveis de piso, calçados impróprios e roupas longas, e como prevenir os tombos também serão tratados durante a palestra, que visa esclarecer e informar sobre o assunto.

O risco de queda na terceira idade representa, , um grave problema de saúde. No Brasil, aproximadamente 30% dos idosos que vivem em comunidade sofrem quedas e, destes, 50% ficam com a mobilidade reduzida e de 5% a 10% sofrem alguma fratura.

Atualmente, a Organização Mundial da Saúde – OMS registra 1 milhão de fraturas de fêmur em pessoas idosas no mundo, sendo 600 mil só no País e 90% destas ocasionadas por quedas. “Cerca de, 22% dos nossos clientes tem mais de 50 anos. Por isso, estamos sempre atentos no cuidado com o bem-estar deles”, sinaliza a gerente de marketing do TOTAL, Carolina Toledo Rosito, que completa: “Um exemplo das ações que promovemos é a Caminhada TOTAL, que completou 12 anos em maio e abre espaço para as pessoas caminharem dentro do Shopping, que é plano e, portanto, mais seguro”.

A palestra integra a 4ª Edição do “Saúde TOTAL”, projeto que tem o objetivo de levar gratuitamente para a comunidade informações importantes relacionadas à saúde.

Na ocasião, das 10h às 19h, serão realizados, ainda, teste de avaliação Time Up and Go, uma ferramenta de triagem utilizada para medir os riscos de queda na população; exames de acuidade visual; aferição de pressão; medição de glicose; aferição de pressão; medição de glicose e divulgação de produtos benéficos para idosos, que auxiliam no tratamento de osteoporose e osteopenia e que reduzem o risco de quedas.

O Saúde TOTAL tem apoio das Óticas São José, Hospitalar ATS, Panvel, Mundo Verde e VitaQualy. O Shopping fica na Avenida Cristóvão Colombo nº 545, bairro Floresta, em Porto Alegre. A entrada é franca.

