Previsão do tempo: início do inverno é de sol e temperatura amena no RS

O dia começa com temperaturas baixas, mas o sol entre poucas nuvens faz com que o frio amenize. Ao longo do dia, as temperaturas devem aumentar gradativamente. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre de 9°C e 22°C.

Já na Serra, as temperaturas devem ser mais baixas. Em São José dos Ausentes, a mínima será de 3°C, e em Caxias do Sul, de 6°C. Apesar das temperaturas mais baixas serem apenas na parte da manhã, o inverno só começa oficialmente no início da tarde, às 12h54min do horário de Brasília.

