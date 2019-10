Primeira edição de outubro do Tá na Mesa da Federasul aborda gastronomia inovadora

A primeira edição do Tá na Mesa do mês de outubro aconteceu nessa quarta-feira (02), na sede da Federasul, em Porto Alegre. A tradicional reunião-almoço teve como tema “Gastronomia Inovadora” e contou com a presença dos chefs de cozinha Jú Corrêa, Neka Menna Barreto e Carlos Kistensen. Sob o comando de Simone Leite, presidente da Federação, os convidados falaram sobre as inúmeras possibilidades de sabores e temperos encontradas no Brasil.

Jovem com espirito empreendedor e visionário, Juliana Corrêa ou simplesmente Chef Jú, é amante da culinária francesa e viu na gastronomia o seu verdadeiro chamado. “Eu cozinho o tradicional. Alguns dizem que posso estar parada no tempo, mas acredito que estou no caminho certo. A culinária francesa pouco ou nunca mudou e sabemos o sucesso de seus prato”, disse Jú.

Recentemente, a jovem cozinheira criou uma marca de produtos que disponibiliza o conhecido sabor e o tempero de seus pratos a ambientes distintos, como por exemplo, uma rede de salões de beleza na capital gaúcha. Outra grande inspiração de Jú é disponibilizar a magia de seus pratos aos pacientes de um conhecido e luxuoso empreendimento de saúde de Porto Alegre, o Blanc Hospital Med Plex. Além disso, a chef projeta o lançamento de uma linha de alimentos congelados e outra voltada para quem quer cuidar da silhueta.

Com a pegada de valorizar os sabores locais e aprofundar receitas, além de considerar a importância das raízes culinárias, o chef Carlos Kristensen, que foi agraciado com o título de Chef do Ano de Porto Alegre, explicou que na culinária “é necessário viajar, em todos os sentidos. Viajar por terras desconhecidas, descobrir e unir sabores. Temos que ter a consciência de que a culinária é um todo”, disse Kristensen, que remeteu à sua marca “Internacionalmente Local”, que prega a ideia de unir e descobrir novas receitas pelos rincões do mundo.

Com uma visão sustentável e conectada com a necessidade de valorizar o alimento e a essência da comida, a tradicional e conceituada Neka Menna Barreto provocou a plateia para a importância da boa alimentação e do bom alimento. “A gastronomia tem que estar conectada com a valorização do alimento. Reaproveitar pratos e criar novas texturas, cores e sabores. Não se pode ter medo na cozinha. Vivemos em um país que desperdiça 45kg de comida por pessoa a cada dia, enquanto milhões estão famintos país a fora”, disse.

