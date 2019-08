Privatização do Mercado Público é debatida em audiência

Um encontro na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul debateu, nesta quinta-feira (29), o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), lançado pela Prefeitura de Porto Alegre, que pretende passar à iniciativa privada a gestão do Mercado Público de Porto Alegre. O tema da audiência, convocada pela deputada Sofia Cavedon, com o apoio do deputado Sebastião Melo, foi o modelo de gestão do local. Convidada, a prefeitura não mandou representante à sessão.

De acordo com a presidente da Associação do Mercado Público Central (Ascomepc), Adriana Kauer, a audiência serviu para pedir mais transparência ao processo. “Queremos saber o que está acontecendo, e que esse projeto de PPP (Parceria Público Privada) seja claro e inclusivo para quem está todos os dias dentro do Mercado. Desde o começo, fomos colocados em segundo plano pela Prefeitura e, sequer, tivemos acesso às informações básicas sobre ele”, revela.

Já o deputado Sebastião Melo ressaltou que o “Mercado Público é a alma da cidade. Não é possível entregar para três grandes e esquecer dos pequenos que estão lá. Temos que pedir formalmente pela Comissão de Segurança e Serviços Públicos todo e qualquer estudo sobre a PMI. Acredito que o caminho do Mercado Público é entregar a gestão para os permissionários mediante um contrato de gestão muito bem feito”, disse.

Agora, Sofia informou que irá solicitar uma audiência pública na Câmara de Vereadores e no Ministério Público, além de buscar informações junto à administração municipal sobre as obras do segundo pavimento do Mercado.