A Procergs é uma das vencedoras da 47ª edição do Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública (Secop 2019). O projeto Sefaz Virtual RS – Um Ecossistema Integrado foi o responsável por garantir à companhia a distinção na categoria e-Administração Pública, dentro do Prêmio Excelência em Governo Eletrônico (e-gov), considerado o mais importante do País na área de TIC na esfera pública.

Deixe seu comentário: