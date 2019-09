O desembargador Leandro Paulsen, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, determinou que os autos do processo do sítio de Atibaia (SP) contra Lula voltem ao gabinete do relator até que seja julgado o agravo regimental interposto pela defesa do ex-presidente. O acesso às mensagens do Telegram investigadas pela operação “spoofing” é uma demanda recorrente da defesa de Lula.

Deixe seu comentário: