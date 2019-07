Procon realiza 5ª edição do Mutirão de Renegociação de Dívidas

O Procon Porto Alegre irá realizar, nesta quarta-feira (17), a 5ª edição do Mutirão de Renegociação de Dívidas. O objetivo do evento é viabilizar a renegociação ou, até mesmo, a quitação de dívidas. Além disso, o mutirão vai auxiliar em negociações de débito com as empresas que atuem por meio do portal consumidor.gov.br, mesmo que elas não estejam presentes fisicamente.

Para participar, é necessário levar documento de identidade, comprovante de residência, documentos de pagamentos já realizados e contratos firmados junto às empresas.

O evento vai ocorrer das 10h até as 16h na sede do Procon Porto Alegre, na rua dos Andradas, nº 686, no Centro Histórico de Porto Alegre. Estarão presentes representantes dos bancos: Santander, Banco do Brasil, Banrisul, Cejusc, Bradesco, Crefisa Itaú, Claro, Tim, Vivo, Oi, Caixa Econômica Federal e CDL POA.

