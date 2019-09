Procuradores da Lava Jato pedem que Lula vá para o semiaberto

O Ministério Público Federal pediu para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpra pena no regime semiaberto. De acordo com o documento, divulgado nesta sexta-feira (27), e assinado por procuradores da Operação Lava Jato, o ex-presidente cumpre o requisito de bom comportamento, fazendo jus à progressão de regime. Ainda segundo o texto, Lula já cumpriu um sexto da sua pena, portanto já poderia cumprir a condenação em regime semiaberto.

Se o pedido for aceito, a possibilidade maior é de que Lula cumpra a pena em casa, já que a maioria dos estabelecimentos penais não têm condições de abrigar presos nesse sistema. Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Curitiba, desde o dia 7 de abril de 2017. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo sobre o caso do triplex em Guarujá (SP).

Deixe seu comentário: