Produção da indústria eletroeletrônica no Brasil cai 2,9%, segundo a Abinee

Nos primeiros cinco meses deste ano, dados divulgados pelo IBGE e agregados pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) mostram que a produção industrial do setor eletroeletrônico recuou 2,9% em relação a igual período de 2018. Este resultado é uma consequência da queda de 8,1% na produção de bens eletrônicos, conforme a Associação.

Na avaliação do presidente da Abinee, Humberto Barbato, mais uma vez os números acendem um sinal de alerta sobre o desempenho do setor produtivo. “A essa altura do ano, já esperávamos um ambiente mais seguro e com maior previsibilidade para reverter o quadro de retração e falta de confiança na indústria”, afirmou.

Crescimento em maio

No mês de maio de 2019, a produção industrial do setor elétrico e eletrônico cresceu 10,7% em relação a maio do ano passado, com alta de 16,4% na área elétrica e de 5% na eletrônica. Entretanto, este resultado estaria influenciado por uma base de comparação prejudicada pela greve dos caminhoneiros em maio de 2018.

