Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

As exportações também caíram, 7,9%. Comparação é com o mesmo mês do ano passado Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil 0 veículos novos emplacados. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A produção de veículos no Brasil caiu 7,1% no último mês de novembro, segundo números divulgados nesta quinta-feira (05) pela Anfavea (associação das fabricantes). A comparação é com o mesmo mês de 2018.

De acordo com a entidade, foram produzidos 227.455 autoveículos (veículos leves, caminhões e ônibus) no último mês, contra 244.771 no mesmo período do ano passado.

Considerando o mês anterior (outubro), a queda foi ainda maior: 21,2%. Quando os números acumulados de janeiro a novembro são comparados, porém, houve crescimento de 2,7% – de 2.702.306 em 2018 para 2.774.484 em 2019.

Exportações ainda caem

O número de veículos montados que são enviados para fora do Brasil continua caindo, especialmente pela crise na Argentina, principal comprador da indústria brasileira. Comparando novembro deste ano e novembro de 2018, a queda foi de 7,9%.

No acumulado, de janeiro a novembro, o número de veículos exportados foi 33,2% menor. O único crescimento registrado foi em relação ao mês de outubro: 5,9%.

