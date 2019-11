Produção industrial do Rio Grande do Sul volta a crescer

Em setembro, na série com ajuste sazonal, dez dos 15 locais pesquisados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apresentaram taxas positivas na produção industrial, acompanhando o crescimento de 0,3% da indústria nacional. Bahia (4,3%), Região Nordeste (3,3%) e Rio Grande do Sul (2,9%) registraram os avanços mais acentuados em relação a agosto, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira (08).

Na comparação com o mesmo mês de 2018, no entanto, a indústria do Rio Grande do Sul recuou 1,1%. O desempenho do Estado é positivo no acumulado do ano (4,3%) e nos últimos 12 meses (5,5%).

O Estado do Pará (-8,3%) teve o recuo mais elevado em setembro, eliminando, dessa forma, o crescimento verificado em agosto (8,2%), conforme o IBGE.

Na comparação com setembro de 2018, o setor industrial brasileiro registra crescimento de 1,1%, com seis dos 15 locais pesquisados apontando resultados positivos. O indicador acumulado nos últimos 12 meses mostra recuo de 1,4% em setembro, com nove dos 15 locais pesquisados registrando taxas negativas.