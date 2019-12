TV Produtora do Porta dos Fundos é alvo de ataque no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

Vídeo tem gerado polêmica. Foto: Reprodução/YouTube Vídeo tem gerado polêmica. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

A produtora responsável pela criação dos programas Porta dos Fundos foi alvo de um ataque, na madrugada desta terça-feira (24), no Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do grupo, dois coquetéis molotov foram jogados na fachada do imóvel. O caso foi registrado como crime de explosão na 10ª DP (Botafogo).

Houve danos materiais no quintal e na recepção. A avaliação de integrantes do grupo é a de que, caso não houvesse um segurança no local, todo o prédio teria sido incendiado. O fogo foi contido por um funcionário que estava no prédio.

Em nota, a assessoria informou que o “Porta dos Fundos condena qualquer ato de ódio e violência e, por isso, já disponibilizou as imagens das câmeras de segurança para as autoridades, para o Secretário de Segurança, e espera que os responsáveis pelos ataques sejam encontrados e punidos”.

O “Especial de Natal do Porta dos Fundos” deste ano, exibido na Netflix, gerou polêmica nas redes sociais. A produtora foi criticada por internautas pela maneira como retratou Jesus no especial. A obra insinua que Jesus teve uma experiência gay após passar 40 dias no deserto.

Grupos cristãos de várias denominações têm protestado nas redes sociais e feito críticas veementes ao especial por considerarem a produção ofensiva a sua fé.

