Professor de direito expulsa aluno no primeiro dia de aula!

Primeiro dia de aula, o professor de Introdução ao Direito (ou teria sido de hermenêutica?) entrou na sala e a primeira coisa que fez foi perguntar o nome a um aluno que estava sentado na primeira fila:

– Qual é o seu nome?

– Chamo-me Carlos.

– Saia de minha aula e não volte nunca mais! – gritou o desagradável professor.

Carlos estava desconcertado. Quando voltou a si, levantou-se rapidamente, recolheu suas coisas e saiu da sala.

Todos estavam assustados e indignados, porém, ninguém falou nada.

– Agora sim! – vamos começar.

– Para que servem as leis? Perguntou o professor. Seguiam assustados ainda os alunos, porém pouco a pouco começaram a responder à sua pergunta:

– Para que haja uma ordem em nossa sociedade.

– Não! – respondia o professor.

– Para cumpri-las.

– Não!

– Para que as pessoas erradas paguem por seus atos.

– Não!

– Será que ninguém sabe responder a esta pergunta?

– Para que haja justiça – falou timidamente uma garota.

– Até que enfim! É isso, para que haja justiça.

E agora, para que serve a justiça, perguntou o professor.

Todos começaram a ficar incomodados pela atitude tão grosseira.

Porém, seguiam respondendo:

– Para salvaguardar os direitos humanos…

– Para efetivar as garantias das pessoas frente ao Estado opressor, respondeu outro.

– Bem, que mais? – perguntava o professor .

– Para diferençar o certo do errado, para premiar a quem faz o bem…

– Ok, não está mal, porém respondam a esta pergunta:

– Agi corretamente ao expulsar Carlos da sala de aula?

Todos ficaram calados, ninguém respondia.

– Quero uma resposta decidida e unânime!

– Não! – responderam todos a uma só voz.

– Poderia dizer-se que cometi uma injustiça?

– Sim, respondeu a malta!

– E por que ninguém fez nada a respeito? Para que queremos leis e regras se não dispomos da vontade necessária para praticá-las? Cada um de vocês tem a obrigação de reclamar quando presenciar uma injustiça. Todos! Não voltem a ficar calados, nunca mais!

– Vá buscar o Carlos, disse. Afinal, ele é o professor, eu sou aluno de outro período. Pregamos uma peça em vocês.

Moral da história:

Quando não defendemos nossos direitos, perdemos a dignidade e a dignidade não se negocia.

Post scriptum: recebi a historinha por e-mail do meu amigo Astor Wartchow.

