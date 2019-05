Programa da Caixa permite renegociação de dívidas

O presidente da Caixa Federal, Pedro Guimarães, disse que vai lançar um programa de renegociação de dívida que poderá reduzir em até 90% as pendências financeiras de clientes do banco, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. De acordo com ele, a medida pode beneficiar 3 milhões de consumidores que têm conta no banco. Ele tratou do assunto com o ministro da Economia, Paulo Guedes.