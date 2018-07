Programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação promove avanço na inserção das mulheres no mercado de TI

Segundo o Code.org — organização, sem fins lucrativos cujo objetivo é divulgar e ensinar programação a pessoas de todas as idades —, os empregos na área de computação irão mais do que dobrar até 2020, para 1,4 milhão de vagas. Mas, a estimativa é que apenas 400 mil vagas sejam preenchidas porque não há mão de obra qualificada suficiente para cumprir essa demanda. E um dos principais motivos é o baixo número de mulheres na área. O Programa “Meninas Digitais” da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) – presente em 21 estados brasileiros – tem como objetivo mudar esta realidade e colaborar no processo de empoderamento de meninas e mulheres na área de TI. A proposta é investir na formação das futuras gerações de mulheres deste segmento, facilitando sua empregabilidade e sociabilização por meio de parcerias com escolas públicas, privadas e empresas.

De acordo com levantamento –, que acaba de ser finalizado –, realizado pela SBC, em 2017, mais de 3 mil pessoas participaram das ações do programa, e aproximadamente 70% foram meninas e mulheres. Dos projetos parceiros, 38% relataram que as participantes estão fazendo cursos e computação em áreas afins neste ano.

