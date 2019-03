Programa União Faz a Vida, da Cotrijal, amplia horizontes para crianças e adolescentes

A Cotrijal acredita que plantando sementes de cooperação e empreendedorismo pode transformar realidades. Dessa forma, há mais de 20 anos se envolve diretamente nas ações do Programa A União Faz a Vida, iniciativa em parceria com o Sicredi Cooperação RS/SC, que abre horizontes e amplia oportunidades para crianças e adolescentes. Ano passado, não faltaram ações para motivar a gurizada que sonha seguir no campo, plantar e ser feliz.

A Rede de Mobilização pela Educação, uma das novidades de 2018, envolveu gerentes de unidades da cooperativa. Em Santo Antônio do Planalto, o Barco da Leitura, construído por colaboradores, fez alunos viajar sem sair do colégio. O resultado dessa ação foi evidenciado nesta quinta-feira, 28, pela gerente da unidade Aline Luersen, no Encontro Regional da Rede de Mobilização pela Educação, na superintendência Regional do Sicredi, em Carazinho. “Isso mostra o quanto a Cotrijal faz a diferença nas comunidades onde está inserida”, pontuou.

O encontro, em formato de talk show, reuniu professores, pais, alunos e parceiros e marcou o início das atividades do programa na região. Também prestigiaram o evento os gerentes das unidades da Cotrijal de Victor Graeff, José Fernando Kayser; de Não-Me-Toque, Airton Mário Görgen, e de Almirante Tamandaré do Sul, Enio Raber, municípios onde o programa está inserido.

Colhendo frutos

Os participantes do encontro foram presenteados com mimos produzidos pela Cooperativa Escolar União e Trabalho (Coounitra), da EMEF Marcílio Dias (Victor Graeff) e pela Cooperativa Escolar Cooperabom, da EMEF Carlos Gomes (Não-Me-Toque).

A associada e produtora da Cotrijal, Anegrid Gnich dos Santos, de Victor Graeff, foi uma das primeiras a acreditar na força dessa cooperação. Hoje abre as portas da propriedade para escolas para mostrar trabalho com paisagismo. Os filhos seguem pelo mesmo caminho. Luana, 14 anos, é uma das alunas da EMEF Marcílio Dias que participa do projeto. Emerson, 19, é professor de música de escolas em Victor Graeff.

O programa

Na região do Alto Jacuí, o Programa A União Faz a Vida abrange os municípios de Victor Graeff, Não-Me-Toque, Santo Antônio do Planalto e Almirante Tamandaré do Sul. Em 2018, foram 120 projetos, com a participação de 2.614 alunos, 251 educadores de 19 escolas dos quatro municípios.

Deixe seu comentário: