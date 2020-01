Acontece Programação do 10º Festival Internacional Sesc de Música terá interação entre música de concerto e popular

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Festival promovido pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc reunirá professores de 14 países e 400 estudantes de música de 20 a 31 de janeiro, em Pelotas. Evento promete superar sucesso de 2019 Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A 10ª edição do Festival Internacional Sesc de Música contará com uma extensa programação cultural inteiramente gratuita, que estará ao alcance dos moradores de Pelotas e região. O Festival, já consolidado no calendário da cidade, irá ao encontro da comunidade com espetáculos em diversos espaços públicos, como hospitais, asilos, praças, igrejas, e locais tradicionais como o Theatro Guarany, que em 2020 completa 99 anos desde a sua inauguração. A décima edição do Festival, realizada de 20 a 31 de janeiro, contará com 53 professores vindos de 14 países, alguns deles integrantes das mais reconhecidas orquestras europeias. Eles darão aulas no período da manhã a quase 400 estudantes de música – foram mais de mil inscritos – vindos de 22 Estados brasileiros e de outros países da América Latina.

À tarde e à noite, espetáculos reunindo alunos, professores, orquestras e grupos comunitários levarão o encanto da música de concerto a diversos cantos de Pelotas. A Orquestra Jovem Sesc Pará virá em peso para uma apresentação com seus 72 integrantes para o primeiro dia do evento, que terá na estreia ainda a apresentação da Orquestra Jovem Sesc Roraima e um cortejo musical pelo Centro da cidade.

O Festival é uma oportunidade de constatar que a música é uma linguagem universal, capaz de emocionar adultos e crianças e reunir, sob o mesmo compasso, instrumentistas, regentes e cantores que se encontram pela primeira vez em Pelotas. É o caso dos recitais realizados às 19h, que congregam os professores do evento – músicos de países tão diferentes quanto Argentina e Bielorrúsia, Brasil e Noruega, Japão e Nova Zelândia, que fazem parte de algumas das principais orquestras do mundo. Jovens músicos, muitos deles em situação de vulnerabilidade social, vindos do Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe formarão a Orquestra Jovem Sesc e terão a oportunidade de ver de perto as possibilidades que são abertas pela dedicação ao estudo da música.

“É um Festival que já está consagrado no calendário. Promove cidadania, bem-estar e felicidade para as pessoas, além de trabalhar um objetivo técnico de contribuir para a formação musical, para o desenvolvimento de jovens talentos e para a economia local”, afirma o gerente de Cultura do Sesc/RS, Sílvio Bento. A proposta do Festival, neste ano, é valorizar o rico patrimônio arquitetônico de Pelotas e a sua tradição musical e cultural, com uma origem que remonta ao tempo das charqueadas. O evento também procura derrubar as barreiras entre a música de concerto e a música popular ao incorporar ritmos contemporâneos. Entre os destaques da programação que seguem esta proposta está um concerto da Orquestra de Câmara do Theatro São Pedro e Kleiton & Kledir, em comemoração aos 40 anos de carreira da dupla, um concerto temático para crianças que apresenta a música clássica com uma linguagem adaptada ao público infantil, a apresentação da Banda Tum Toin Foin, que mistura rock com música de câmara e explora os limites entre o erudito e o popular, entre outras atrações que prometem encantar a comunidade de Pelotas e visitantes.

Confira abaixo a programação dos concertos. A programação completa está disponível no site https://www.sesc-rs.com.br/festival/.

INGRESSOS GRATUITOS – Para as apresentações no Theatro Guarany, é necessária a retirada de ingressos antecipadamente na Bilheteria (Rua Lobo da Costa, 489), de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e 13h30 às 18h30. As entradas são limitadas a um par de ingressos por pessoa, por apresentação, conforme o cronograma: 13, 14, 15, 16 e 17/01: retirada de ingressos para espetáculos de 20, 21, 22/01; 20, 21, 22, 23 e 24/01: retirada de ingressos para espetáculos de 23, 26 e 27/01; 26, 27, 28, 29 e 30/01: retirada de ingressos para espetáculos de 28, 29 e 30/01. Sugere-se a doação de 1kg de alimento não perecível – os alimentos serão direcionados às entidades sociais cadastradas junto ao Programa Mesa Brasil Sesc.

A realização do Festival é do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Pelotas/RS e apoio cultural da Universidade Federal de Pelotas, Universidade Católica de Pelotas, Faculdade Senac, Bibliotheca Pública Pelotense, Unisinos, OSPA e Expresso Embaixador, Ecosul, Café 35 e Biri Refrigerantes.

– 53 professores de 14 nacionalidades diferentes

– Cerca de 500 profissionais da música, entre professores, alunos, músicos e técnicos

– Espetáculos gratuitos (concertos no Theatro Guarany, espetáculos nos palcos externos, recitais de alunos, concertos de Música de Câmara e recitais na comunidade)

– 24 cursos disponibilizados (19 instrumentos + canto lírico + composição + choro + prática de orquestra e banda sinfônica), reunindo cerca de 400 alunos de diversos estados e países

Cursos

Música de Concerto

Violino | Viola | Violoncelo | Contrabaixo

Flauta | Oboé (Corne-inglês) | Clarinete | Fagote

Trompa | Trompete | Trombone Tenor | Trombone Baixo | Tuba | Saxofone | Eufônio

Harpa | Percussão | Violão Clássico | Canto Lírico

Piano | Composição | Choro (Violão, Sopros, Acordeon, Bandolim, Percussão e Cavaquinho)

Prática de Orquestra e de Banda Sinfônica

Os cursos de Prática de Orquestra e Prática de Banda Sinfônica não disponibilizam matrícula. Serão realizados pelos alunos selecionados entre os participantes dos cursos de instrumentos

Música de Câmara

Recitais de Música de Câmara serão organizados no decorrer do Festival e apresentados nos horários designados para recitais de alunos

Ingressos

Para as apresentações no Theatro Guarany, é necessária a retirada de ingressos antecipadamente na Bilheteria (Rua Lobo da Costa, 489), de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e 13h30 às 18h30. As entradas são limitadas a um par de ingressos por pessoa, por apresentação, conforme cronograma abaixo:

– 13, 14, 15, 16 e 17/01: retirada de ingressos para espetáculos de 20, 21, 22/01;

– 20, 21, 22, 23 e 24/01: retirada de ingressos para espetáculos de 23, 26 e 27/01;

– 26, 27, 28, 29 e 30/01: retirada de ingressos para espetáculos de 28, 29 e 30/01.

Sugere-se a doação de 1kg de alimento não perecível – os alimentos serão direcionados às entidades sociais cadastradas junto ao Programa Mesa Brasil Sesc.

* Além dos ingressos distribuídos previamente, no dia das apresentações será distribuído na bilheteria um lote de 100 ingressos;

* O Theatro abrirá uma hora antes do espetáculo;

*A programação inicia pontualmente nos horários informados.

Transmissões ao vivo

www.sesc-rs.com.br/festival

– Concertos das 20h30, no Theatro Guarany, dos dias 20, e 26/01

– Concertos das 20h30, na Praia do Laranjal, dos dias 24 e 25/01

– Concerto de encerramento às 20h30 do dia 30/01

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário