Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

Evento tem a coordenação do Gabinete da Primeira-Dama com o POA Solidária Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre irá se juntar ao movimento mundial que incentiva as doações e a generosidade. Com a coordenação do Gabinete da Primeira Dama e POA Solidária, foi formada uma rede de entidade públicas, empresas e voluntários que irá realizar, na Orla do Guaíba, um evento na próxima terça-feira (03), em celebração ao Dia de Doar, data considerada emblemática para integrar o calendário de eventos da Capital.

Em parceria com a segunda edição do Porto Orla Acessível, realizada junto com o Ministério Público do Trabalho sob a coordenação da Diretoria Geral de Acessibilidade e Inclusão Social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, o evento terá uma programação especial.

Prestação de serviços, apresentações artísticas, brincadeiras para as crianças e pontos de coleta de doações de brinquedos para o Natal Alegre vão marcar a festa na Orla do Guaíba, entre as 13h e 18h, ao lado da Usina do Gasômetro. O objetivo principal da ação é o de promover a cultura de doação, mobilizando pessoas, escolas, empresas, entidades e governo por uma cidade mais generosa, voluntária e solidária.

Fundos municipais

Em outra ação que irá integrar o evento, serão disponibilizados computadores para que os interessados possam contribuir com os fundos municipais da Criança e do Idoso. A iniciativa será realizada no NAU Live Space, durante encontro que vai apresentar as primeiras entregas do Pacto Alegre, a partir das 9h, no antigo Gondoleiros, na avenida Franklin Roosevelt, 1.308, no 4º Distrito.

Em 2018, a prefeitura registrou um recorde de doação para os fundos, que juntos receberam R$ 35 milhões. Os recursos são utilizados para cuidar de cerca de 50 mil crianças e mais de 30 organizações que prestam assistência a idosos.

Movimento mundial

O Dia de Doar é um grande movimento mundial para promover a doação. No dia 3 de dezembro, milhares de organizações se preparam voluntariamente para receber doações.

Desde 2014, o Brasil faz parte do movimento global, que hoje conta com 55 países participando oficialmente, e ações sendo realizadas em mais de 190. Em inglês, o Dia de Doar recebe o nome de #GivingTuesday, que significa “terça-feira da doação”. Vem na sequência de datas comerciais já famosas, como BlackFriday e CyberMonday. É sempre realizado na primeira terça-feira depois do Dia de Ação de Graças (o Thanksgiving Day).

Programação

Serviços

– Unidade Móvel de Saúde

– Unidade Móvel da Defensoria Pública

– Unidade Móvel Oftalmológica

– Unidade Móvel do FGTAS (Sine)

Apresentações

– Abraço solidário com os alunos da Sase Bortolini Maristas, Boneco TriLegal e Bonecão da Guarda Municipal

– Crianças Virtuosas

– Impacta Mundo

– Maurício e Os Imaginários

– Banda de MPB das crianças Pão dos Pobres

– Banda Ecos do Sase Bortolini Maristas

– Às 16h30 ocorre o evento de celebração do Dia de Doar com parceiros e autoridades e a abertura oficial da segunda edição do Porto Orla Acessível.

Tendas

– Ponto de Coleta do “Natal Alegre” (doações pra crianças e idosos)

– Embeleze (corte de cabelo)

– Educação Ambiental (DMLU)

– Doações aos fundos municipais da Criança e do Idoso

– Tenda da Fasc

– Circuito Sensorial – 14h30

– Brinquedos Acessíveis – 15h

