Projeto da FURG busca levar a Educação Superior para locais sem acesso à Internet

A Universidade Federal do Rio Grande (FURG) desenvolveu uma solução tecnológica para viabilizar a educação formal a distância mesmo em regiões sem ou com baixa conectividade à Internet. O Projeto Avapolos (o nome faz referência ao Ambiente Virtual de Aprendizagem, o AVA, e aos polos de Educação a Distância) propõe uma ferramenta digital para que estudantes integrem-se aos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pelas Instituições de Ensino, na modalidade a distância, independentemente das condições de conectividade à rede mundial de computadores.

O primeiro protótipo funcional do Avapolos foi apresentado, em simulação de ambiente offline, à equipe do Ministério da Educação (MEC) no mês de maio, em Brasília. Conforme o coordenador técnico do projeto, Jônata Tyska, a ferramenta foi recebida com entusiasmo: indicou a possibilidade de retomada de projetos que eram inviabilizados pela carência de conectividade em diversas regiões do País. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados em dezembro de 2018, embora o acesso à Internet esteja em expansão no País, cerca de 30% da população ainda não está inserida no mapa de conectividade, o que limita a abrangência dos programas de Educação a Distância, como o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

NA FURG, uma equipe de 15 colaboradores, entre técnico-administrativos, estudantes e professores atuam no desenvolvimento na ferramenta, vinculada ao Centro de Ciências Computacionais (C3) e à Secretaria de Educação a Distância (SEaD), está mobilizada pelo potencial impacto da proposta às comunidades distantes das Instituições de Ensino. “Desde o início do projeto, a equipe abraçou imediatamente a ideia. Acreditou ser revolucionário levar a Educação a Distância para lugares sem conectividade, para qualquer ponto do Brasil e do mundo. Pode ter um impacto social enorme”, projeta Tyska. Dentre outras diversas apropriações educacionais possíveis, apontadas na reunião com o MEC, uma delas é a viabilidade de contribuição às políticas públicas de ressocialização de apenados.

O próximo passo do Avapolos, em desenvolvimento contínuo, será a aplicação um de projeto piloto. A ferramenta está disponibilizada em código aberto (para livre acesso e modificação) em avapolos.c3.furg.br, com manual de instruções e guia de instalação, para que outras Instituições possam firmar parcerias e colaborar com a proposta.

Como funciona?

Os cursos de Educação a Distância da FURG e de outras instituições, além de encontros presenciais, contam com o suporte de uma plataforma on-line, o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle (software livre de apoio à aprendizagem), recurso também aproveitado, pela sua potencialidade pedagógica, para o ensino tradicional. O Moodle possibilita a interação entre professores (nas universidades) e estudantes (situados nos polos EAD), o acesso a fóruns e materiais educacionais e a realização de demais atividades de ensino-aprendizagem.

A dificuldade, nesse sistema, em termos de abrangência, é a precariedade de conexão à Internet em diversas regiões. O Avapolos apresenta solução tecnológica para esses casos: por meio de recursos de sincronicidade, de forma semelhante às ferramentas conhecidas por serviços de “armazenamento em nuvem”, como Dropbox, Google Drive, Microsoft Onedrive. O projeto prevê a instalação de dois servidores – um na Instituição que oferece o curso e outro no polo de Educação a Distância. A cada etapa de formação, o conteúdo de um servidor é copiado e levado à atualização do outro, por mídia física, para que sejam feitas as transmissões de conteúdo. A complexidade e a inovação do projeto, por se tratar de sistema distribuído offline, centram-se nos processos de sincronização entre os servidores.

Histórico de Inovação

O projeto Avapolos passou a ser desenvolvido na FURG, a partir de outubro de 2018, por convite do Ministério da Educação (MEC), via Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A indicação da Universidade justificou-se em razão do histórico de participações da FURG nos editais de inovação do Governo Federal.

A Universidade também tem atuado em projetos para o desenvolvimento de Tecnologias de Comunicação e Informação no ensino presencial, ferramentas de acessibilidade, elaboração de provas virtuais, gestão em educação a distância e sistemas informacionais. “Esse projeto chegou à Secretaria de Educação a Distância devido à excelência da execução de projetos anteriores e pela representativa amostra de submissões da FURG através de propostas em Editais de Inovação”, relata a coordenadora geral do projeto, Danúbia Espíndola

