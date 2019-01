Projeto Verão: Super Vôlei de Praia acontece em Tramandaí

Durante todo o mês de janeiro, os veranistas que aproveitam os dias de folga em Tramandaí poderão fazer aulas de vôlei gratuitamente. A ação faz parte do Super Vôlei de Praia, atividade que está em sua quinta edição e tem coordenação do treinador multicampeão de vôlei, Jorginho Schimdt, e patrocínio da Unimed. Aos finais de semana, o público também poderá assistir as competições.

Nas quadras localizadas junto à Casa Estação Sesc, instrutores ensinam o público a jogar vôlei de terça a sexta, das 9h30 às 12h30 e das 16h às 20h. O objetivo é fomentar o esporte e oportunizar momentos de lazer. Nos finais de semana, acontecem as disputas em diversas modalidades. Para os próximos estão programados jogos entre os quartetos mistos, os sextetos sub-17 e as duplas semi-profissionais.

A participação é gratuita e a inscrição pode ser realizada na Casa Estação Sesc. Em fevereiro as atividades do Super Vôlei de Praia acontecem em Imbé.

