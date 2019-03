O promotor público Maximiliano Roberto Ernesto Fuhrer espalhou o projeto de busca pela paternidade por 78 postos do Poupatempo de São Paulo. Desde 2006, já foram feitos 3.991 atendimentos para a abertura de “processo de investigação e reconhecimento de paternidade”. O promotor estima que 750 mil paulistas de zero a 30 anos não tenham o nome do pai na certidão.

