20 de novembro de 2019

O programa “Refaz 2019” oferece opções de pagamento com redução de juros e descontos em multas para contribuintes com débito no ICMS. A adesão deve ser concluída até o dia 13 de dezembro e pode ser solicitada diretamente nos sites da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado, prevendo modalidades que alcançam até 90% de riminuição em juros e multas.

