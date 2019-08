Centenas de opositores interromperam as cenas de violência vividas nas manifestações das últimas semanas em Hong Kong com um espetáculo de canetas com laser que tomou conta da noite de quarta-feira (07) com muito humor e ironia. Na terça-feira (06), um estudante foi preso com dez canetas com laser e acusado de posse de “arma ofensiva”.

Deixe seu comentário: