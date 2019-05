Protestos contra reeleição na Indonésia

Protestos contra o resultado da eleição presidencial do mês passado tomaram a capital da Indonésia, nesta quarta-feira (22), depois de um confronto entre a polícia e manifestantes de madrugada no qual o governador de Jacarta, Anies Baswedan, disse que seis pessoas morreram. Os tumultos surgiram depois do anúncio de que o presidente Joko Widodo derrotou o ex-general Prabowo Subianto.

Deixe seu comentário: