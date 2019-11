Porto Alegre Protótipo de relógios de rua começa a funcionar nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

Modelo dos novos equipamentos passará por período de dez dias de testes. Foto: Alex Rocha/PMPA Modelo dos novos equipamentos passará por período de dez dias de testes. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O protótipo dos novos 168 relógios de rua que serão instalados em Porto Alegre estará disponível a partir desta sexta-feira (29). As funcionalidades de hora e temperatura, divulgação de radiação solar, painel de mensagens ao cidadão, wi-fi gratuito e as câmeras de segurança seguirão ativas até o dia 9 de dezembro, quando termina o período de testes que faz parte do processo de licitação para implementação dos equipamentos.

Ao longo dos próximos dez dias, o relógio montado em frente à sede da prefeitura pela Brasil Outdoor, primeira colocada na concorrência pública, será avaliado por técnicos do Município. A análise abrange 16 itens que incluem, além do bom funcionamento de todos eles, as especificações técnicas do aparelho, que devem respeitar o edital. A avaliação será feita pela SMPE (Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas), EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), Procempa, Smim (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade) e Smams (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade).

Depois desse período de teste, o protótipo será retirado. Se aprovado, após o cumprimento de trâmites legais, a empresa será declarada vencedora e encaminhada para assinatura do contrato. A concessão do serviço é prevista para 20 anos, e a empresa declarada vencedora terá até 24 meses para instalar os 168 relógios.

Para o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, essa etapa é muito importante dentro do certame licitatório. “Esperamos um processo exitoso, com aprovação do protótipo. A licitante tem uma atuação mundial e experiência prévia em publicidade de rua, o que nos leva a acreditar que entregará um serviço de qualidade para a cidade de Porto Alegre”, afirma.

Para utilização do Wi-fi, será preciso buscar a rede Porto Alegre Livre, fazer um pré-cadastro para autenticação na rede e seguir com o procedimento de validação de identidade. Ao acessar pela primeira vez, o usuário terá de fazer um cadastro e logo estará apto para o uso. Haverá também a possibilidade de conectar a rede com credenciais do Google ou Facebook e com o login cidadão.

