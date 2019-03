Prova de ciências para o ensino fundamental

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) vai aplicar, neste ano, provas de ciências da natureza e ciências humanas para estudantes do 9º ano do ensino fundamental e vai avaliar creches e pré-escolas. Ambas avaliações, no entanto, serão feitas apenas em um grupo de escolas. As avaliações fazem parte do Sistema de Avaliação da Educação Básica.

