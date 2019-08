A Coordenação de Seleção e Ingresso da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Porto Alegre informa que a prova objetiva do Concurso Público 597 para o cargo de enfermeiro será no dia 25 de agosto (domingo), às 14h, na Pontifícia Universidade Católica do RS – Prédio 50. No total, foram homologadas 1.593 inscrições neste certame.

