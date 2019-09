Próxima edição do Tá na Mesa da Federasul abordará ações de desenvolvimento do RS

A próxima edição do Tá na Mesa, promovido pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) nesta quarta-feira (18), abordará as ações de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. A tradicional reunião-almoço, que ocorre às 12h, terá como palestrantes o secretário de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal, e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ruy Irigaray.

O encontro acontece na sede da Federação, localizada no Largo Visconde de Cairú, número 17, no Centro de Porto Alegre. Ainda é possível fazer inscrição para participar do debate clicando neste link.

O Tá na Mesa é um dos eventos de maior sucesso e tradição da Federasul. Em uma reunião almoço, palestrantes convidados, empresários e executivos discutem ideais, tendências, ações e projetos ligados ao desenvolvimento econômico, político e social do Estado e do País. Considerado um dos principais pontos de encontro do mundo empresarial do RS, a cada ano, o Tá na Mesa reúne mais de 10 mil pessoas.

Saiba mais sobre o evento no perfil oficial da Federasul no Instagram:

Deixe seu comentário: