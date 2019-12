Política PSL confirma apoio à Reforma RS e permanência na base aliada

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Irigaray (E), Rueda, Leite e Otomar se reuniram no Palácio Piratini Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O PSL (Partido Social Liberal) confirmou sua permanência na base aliada do governo do Estado e o total apoio ao conjunto de projetos Reforma RS, encaminhado à Assembleia Legislativa. A decisão foi apresentada pessoalmente ao governador Eduardo Leite, na manhã desta quinta-feira (05), pelo vice-presidente nacional do partido, Antonio de Rueda. O encontro ocorreu no Palácio Piratini.

Na ocasião, Leite e Rueda discutiram o cenário político nacional e questões relevantes ao Estado. O governador aproveitou para detalhar o projeto de reforma da carreira dos servidores públicos estaduais e para esclarecer dúvidas do vice-presidente da legenda. O chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, também participou do encontro.

Acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ruy Irigaray, do deputado federal Nereu Crispim e do deputado estadual Capitão Macedo, Rueda garantiu que o partido apoia as iniciativas do governo do Estado e manifestou disposição de vir ao Rio Grande do Sul pelo menos uma vez por mês para manter a proximidade com o governador.

