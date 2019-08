QR Code facilita a venda de animais nos boxes da Expointer

Um dos principais destaques da Expointer 2019 são as novas tecnologias que vêm para facilitar a produção e as vendas no agronegócio. Entre as muitas soluções disponíveis, uma se destaca no mercado de leilões e oferta de animais, importante negócio para os expositores da feira. Por meio de QR Code disponível no box, o visitante pode conferir as informações mais relevantes sobre o animal, além de demonstrar interesse.

A tecnologia, oferecida pela startup Acerto Fácil Pagamentos, permite ao visitante acesso facilmente a dados do animal como sexo, nascimento, registro de méritos, pelagem, peso, altura, genealogia, entre outros – informações essenciais para a melhor tomada de decisão na compra. Se houver interesse, a pessoa sinaliza pelo smartphone e recebe contato do vendedor responsável pelos animais consignados.

“Por esse sistema, estamos oferecendo também a cobertura de dois garanhões, que serão vendidos pela leiloeira e pagos com o Acerto Fácil”, destaca Fábio Crespo, da Parceria Leilões.

Venda no cartão de crédito

A tecnologia na venda de animais está presente também no meio de pagamento. A AgTech Acerto Fácil processa e facilita a cobrança dos lotes, oferecendo possibilidade de pagamento por boleto ou cartão de crédito no pagamento recorrente, que compromete apenas o valor da parcela no limite. “A maioria dos compradores em leilões conta com um limite baixo em seu cartão de crédito e prefere não o comprometer, sob o risco de não saldo para uma eventual compra futura. Por isso, pensamos em uma solução para o problema”, informa Kiko Salgueiro, fundador do Acerto Fácil Pagamentos.

O Acerto Fácil foi lançado na Expointer de 2018. “Temos uma solução completa para atender produtores e prestadores de serviços rurais como leiloeiras, criadores e produtores rurais, corretores de animais, restaurantes e lojas voltadas para produtos do agronegócio, além de AgTechs”, indica Carolina Behr, co-fundadora do Acerto Fácil. Durante a Expointer deste ano, o stand Acerto Fácil fica em frente ao Tattersall do Cavalo Crioulo.

