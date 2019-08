A sensação de frio permanece no amanhecer em todo Rio Grande do Sul. Há chance de mínimas próximas a 0ºC no Sul. O sol aparece entre nuvens na maioria das regiões, mas mesmo assim, as máximas não devem ser altas, com exceção do Norte e Noroeste do estado.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima é de 6°C e a máxima não passa dos 15°C.

