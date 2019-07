A instabilidade permanece nesta quarta-feira (24), com muitas nuvens na maioria das regiões, principalmente no Centro, Sul e o Oeste. Por conta da nebulosidade, a temperatura sofre poucas oscilações. Há chance de pancadas mais intensas e com trovoadas, além de risco de granizo em pontos isolados.

Em Porto Alegre, sol pode aparecer em meio a chuva. A mínima é de 15°C e a máxima não deve ultrapassar os 18°C.

