Na quinta-feira (28), a Arena do Grêmio recebe novo confronto pelo Campeonato Gaúcho. O tricolor enfrenta o Juventude, às 21h, pelas quartas de final da competição. A venda de ingressos para o jogo iniciou no sábado (23), às 11h, para Sócios Torcedores, e no domingo (24), também às 11h, para Sócios Infantis. A compra deve ser realizada pelo site www.arenapoa.com.br.

Deixe seu comentário: