Economia Quase 4 milhões de trabalhadores brasileiros com ensino superior não têm emprego que exija diploma

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

O número de trabalhadores com faculdade começou a superar a quantidade de vagas disponíveis em 2014 Foto: Divulgação Diploma curso superior. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Brasil não tem dado conta de absorver todos os trabalhadores que fazem uma graduação em postos de trabalhos adequados. Atualmente, quase 4 milhões de brasileiros que cursaram faculdade não encontram uma profissão que exija a conclusão do ensino superior.

Hoje, o Brasil tem 18,3 milhões de pessoas que terminaram a faculdade para 14,5 milhões de ocupações com exigência de curso de ensino superior. O levantamento foi realizado pela consultoria iDados, com base nas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE.

O número de trabalhadores com faculdade começou a superar a quantidade de vagas disponíveis no primeiro trimestre de 2014, quando a crise econômica começou a dar os primeiros sinais no País. Ao longo dos últimos anos, com o período recessivo e a lenta retomada da economia, esse descasamento só aumentou.

“Muita gente está tendo de trabalhar fora da sua área de formação, está acontecendo um desencontro”, disse Guilherme Hirata, pesquisador do iDados. “É um problema que tende a se agravar se a morosidade na economia continuar”, prosseguiu.

Atualmente, o País tem 12,4 milhões de desempregados, de acordo com o IBGE. Com a crise do mercado de trabalho e sem espaço no setor privado, muitos brasileiros partiram para o trabalho por conta própria e para a informalidade.

