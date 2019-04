Quase lá! Anitta divulga todas as colaborações do álbum novo

Por Anna Dalbem*

“Kisses”, o álbum visual de Anitta com 10 faixas e clipes, que será lançado no dia 5 de abril, contará com 11 colaborações! Em vídeo no Instagram, a cantora liberou no sábado (30) a lista de colaboradores do seu novo projeto. Confira:

Becky G

Ludmilla

Snoop Dogg

Papatinho

DJ Luian

Mambo Kingz

Swae Lee

Chris Marsh

Alesso

Prince Royce

Caetano Veloso

Na legenda, a artista escreveu “Agradeço do fundo do meu coração a cada um dos artistas que aceitaram embarcar nessa minha nova aventura. Alguns deles nunca imaginei que um dia saberiam da minha existência.”

Neste domingo (31), juntamente com a marca de sandálias Ipanema, Anitta divulgou os bastidores dos clipes de “Juego” e “Get to know me”, além de uma prévia das músicas!

Quem aí está ansioso?

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: