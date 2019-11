O quilômetro 46 da ERS-122, em Farroupilha, na Serra Gaúcha, está totalmente interditado nesta terça-feira (05) devido a uma queda de barreira, informou o Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Não há previsão de liberação do trecho. Para quem precisa se deslocar pela região, as rotas alternativas são a ERS-446, por Carlos Barbosa, e a BR-116, por Caxias do Sul.