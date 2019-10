Os focos de queimadas na Amazônia caíram no mês de setembro, mas apresentaram alta em outros biomas do País: Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Na Caatinga, o registro é quase o mesmo em relação ao ano passado. No acumulado do ano, todos os biomas, exceto a Caatinga, registram alta no número de focos de queimadas. Os dados são do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

