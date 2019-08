Sumido desde 12 de janeiro, Fabrício Queiroz foi visto na última segunda-feira na recepção do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Albert Einstein. De acordo com a revista “Veja”, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) mora no Morumbi, na zona sul de São Paulo, para facilitar seus deslocamentos para o hospital, onde segue o tratamento contra um câncer de cólon.