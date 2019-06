Quem vazou vídeo íntimo será processado, diz Fábio Assunção

O ator Fábio Assunção, de 47 anos, decidiu quebrar o silêncio e se pronunciar sobre os vídeos vazados na internet que mostram ele com outras mulheres em um motel. De acordo com texto publicado em sua conta no Instagram, “o vídeo é criminoso” e seus advogados já estão providenciando medidas legais para achar quem os divulgou. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Ele também deixa claro em sua versão que a divulgação machuca, mas que ele segue em paz e que nada vai arranhar sua motivação de vida e suas forças.

Junto do texto ele publicou uma imagem em que aparece com a namorada, Mel, e afirma que a foto é daquele mesmo instante dentro de um avião. “Gravei hoje em Ibiuna, peguei a estrada e vim encontrá-la. Chegando ao Rio meu filho estará me esperando. Um beijo em todos”, escreveu.

No fim, agradece o apoio de quem torce por ele. “Gratidão. Sigamos, com algumas porradas, mas com um mundo maravilhoso por onde busco sempre liberdade e amor.”

Filho de Fábio Assunção defende pai após vídeo

No mesmo dia, João Assunção, 16, seu filho, defendeu o pai. “Apesar de nunca ter tido a chance de morar com meu pai, o impacto que temos na vida do outro é imensa. Por ser uma figura muito pública, quando passamos por tempos ruins, sofremos em dobro, aguentando olhares julgadores, comentários, posts, tweets e mais criticando como se aquelas ações ruins definissem seu caráter, por completo”, disse ele.

Ele diz que, infelizmente, já está acostumado a esse tipo de tratamento e que nunca culpou ou ignorou “o fato dele ser responsável”. “Porém, hoje ao acordar fico decepcionado com muitas coisas, e uma delas definitivamente não é meu pai. Sinto ele finalmente feliz de novo, e com a maior certeza do mundo digo que este vídeo não nos derrubará e não vai o tirar de sua jornada”, concluiu.

Namorada

A namorada de Fábio, Mel Pedroso, também publicou uma mensagem no Instagram sobre o caso. Ela menciona o fato do namorado estar fisicamente diferente, em comparação às imagens do vídeo. Atualmente, com cabelo comprido e barba longa, ele interpreta um personagem de 50 anos em série da Rede Globo.

“Ele está com esse cabelo branco e essa barba há mais de 6 meses, o que nem o favorece fisicamente, mas que ele mantem por amor à arte, por amor à profissão. Enquanto muitos seguem a vida fazendo fofocas sem construir nada, eu observo e admiro meu namorado construindo obras e obras, trabalhos e mais trabalhos que impactam vidas, seres humanos”, escreveu.

“Será que alguém que trabalha tanto, e faz tão bem aos outros, não merece um pouco de paz? Discutam política, discutam o país, discutam direitos humanos. Não invadam a privacidade alheia. Façam o bem, pra receberem bem de volta. O mundo será muito melhor. Seguimos de cabeça erguida. Sigo junto ao Fabio de mãos dadas cada vez mais forte”, finalizou.

