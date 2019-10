“R9”: álbum novo de Rihanna tem investimento de US$ 50 milhões

O novo álbum da cantora Rihanna, elaborado ao longo dos últimos anos, custou US$ 50 milhões. O processo de produção começou em 2017 e passou por muitas etapas, com vários colaboradores diferentes. Rihanna trabalhou nos estúdios em Londres, Nova York e Paris, aliando as sessões de gravação com sua agenda. Ela chegou a alugar uma ilha no Reino Unido para poder trabalhar com conforto e na companhia de sua família.

Para a alegria dos fãs da cantora, a previsão de lançamento é em dezembro. Rihanna já adiantou que é um disco de reggae e que o chama de “R9”, assim como os fãs, e que talvez mantenha esse título para o lançamento.

