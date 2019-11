Rádio Continental comemora 27 anos com crescimento de audiência

As músicas inesquecíveis que marcaram época e também a própria vida dos ouvintes fazem parte da programação da Rádio Continental (FM 98.3). A emissora da Rede Pampa completa 27 anos nesta sexta-feira, dia 1º de novembro, e se consolida progressivamente na liderança entre as rádios musicais, especialmente junto ao segmento adulto contemporâneo.

Segundo a diretora de conteúdo do grupo, Marjana Vargas, a Continental tem um jeito único de se comunicar. “É uma rádio que estimula a memória afetiva ao tocar aquela música que uniu um casal, a trilha de um filme emocionante ou a balada que animava as festas com os amigos. Cada música conta uma história de vida e resgata emoções na vida dos ouvintes”, explica.

Quem conhece muito bem estas emoções é o comunicador Arlindo Sassi, apresentador do Love Songs. A atração que vai ao ar pela rádio Continental de domingo a sexta-feira, a partir das 22 horas, traz os grandes sucessos de todos os tempos e constante interação com o público, que manda pedidos musicais e recados que são lidos com a característica voz aveludada de Sassi.

A programação da emissora pode ser ouvida pela frequência 98.3 FM, pelo site www.radiocontinental.com.br, pelos aplicativos da Rádio Continental e pelo canal 300 da Net. Além disso, os ouvintes do Programa Love Songs podem participar do programa enviando mensagens pelo WhatsApp (51) 9 9241.0709. Confira ainda a página da rádio no Facebook (Facebook.com/rdcontinentalfm) e no Instagram (@continental_fm).

A Rede Pampa de Comunicação

Único grupo de comunicação com abrangência estadual que é 100% gaúcho, a Rede Pampa oferece conteúdos em todas as mídias: televisão, rádio, jornal e digital.

A TV Pampa possui 04 emissoras estrategicamente localizadas em Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo e mais de 100 repetidoras, atingindo, com seu sinal, 83% dos telespectadores do Rio Grande do Sul.

As 18 emissoras de rádio da Rede Pampa alcançam mais de 60% dos consumidores de Porto Alegre e região metropolitana e figuram entre as líderes de audiência, tanto no segmento musical quanto no jornalístico.

O Jornal O Sul é um periódico digital com acesso gratuito aos leitores, assim como o portal de notícias O Sul, que disponibiliza os mais variados conteúdos informativos com atualizações constantes.