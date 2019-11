Rádio Liberdade recebe convidados nesta quinta-feira

O estúdio panorâmico da Rede Pampa recebeu, nesta quinta-feira (14), convidados especiais para falar sobre a importância da literatura e da 65ª Feira do Livro de Porto Alegre. O programa foi transmitido diretamente da Praça da Alfândega, no Centro de Porto Alegre.

No primeiro bloco do programa, Evandro Leboutte recebeu a escritora, compositora e cantora, Gabi Matos com o livro “A menina do cabelo azul”. Além disso, ela fez as ilustrações da obra que é uma literatura musical, um romance adolescente. Atualmente, a jovem de 14, mora em Imbé. Também esteve no programa, João Clair que está lançando dois livros este ano, “Adoção Internacional” e “Reforma Trabalhista”. Ele é natural de Caçapava, mas está realizando Doutorado em Buenos Aires. Com esses dois novos lançamentos, o autor completa sete livros publicados. Já Paulo Deboni falou sobre a VIII Cavalgada reverencial a José Cláudio Machado. A rota é de Cristal a Camaquã. O tema da Cavalgada é Lago Verde-Azul e terá a presença de Elmo de Freitas, conhecido como o Carijó, que também será homenageado.

Na segunda parte do programa da Rádio Liberdade, o escritor Amilcar Bettega falou sobre seu livro “Prosa Pequena”, lançado pela editora Zouk. De acordo com o autor, as prosas que compõe a obra apontam mais para o silêncio do que para a eloquência, mantendo um caráter mais reflexivo e imersivo. Um dos temas frequentes dessas narrativas curtas é a própria literatura, abordada tanto no lado da escrita quanto do da leitura.

E para encerrar a programação desta quinta, Leboutte conversou com o jornalista, editor e escritor, Jorge Souza. Ele lança nesta feira o livro “Histórias do Mar”, que conta 200 casos verídicos de façanhas, dramas, aventuras e odisseias nos oceanos. O autor é natural de São Paulo, e veio especialmente a 65°ediçao da Feira do Livro de Porto Alegre para lançar sua obra. “Histórias do Mar”, já vendeu mais de 1.200 livros em apenas seis meses.

Sintonize na Rádio Liberdade AM 970 E FM 99,7 ou acompanhe ao vivo pelo site da rádio. Durante a programação da Feira do Livro, o radialista Evandro Leboutte vai estar no espaço com seu programa recebendo diversos escritores, até o dia 15 de novembro. O programa acontece das 16h às 18h, de segunda a sexta-feira, e traz o que há de melhor sendo comercializado na 65ª edição da Feira do Livro, além dos destaques da programação.