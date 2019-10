Rafael Sobis sofre lesão muscular e vira baixa por três semanas no Inter

*Valéria Possamai

O atacante Rafael Sobis será desfalque no Inter por pelo menos três semanas. O clube divulgou nesta quarta-feira, por meio de sua assessoria de imprensa, que o jogador teve constada uma lesão muscular na coxa esquerda. E, o técnico Odair Hellmann passa a ter mais um problema para escalar o ataque nas próxima rodadas.

Com o desfalque de Sobis, Paolo Guerrero volta naturalmente a titularidade, nesta rodada, após cumprir suspensão. Contudo, convocado para a Seleção Peruana, o centroavante também será desfalque nas duas rodadas seguintes do Brasileirão contra CSA e Santos.

Com as duas baixas, Tréllez e Pedro Lucas são as únicas opções, enquanto Pottker ainda segue entregue ao departamento médico por conta de lesão.

O próximo compromisso do Inter é contra o Cruzeiro. O confronto ocorrerá no sábado às 21h30, no Mineirão.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

